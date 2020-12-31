الخميس 31-12-2020
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الخميس، 31-12-2020 02:00 م

تعميم حكومي هام تحت طائلة المسؤولية

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الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين كتابا الى غرفة تجارة الأردن للتعميم على كافة المنشآت والمحلات التجارية في المملكة للالتزام بأوامر الدفاع الصادرة ومنع التجمعات بكافة أشكالها في الأسواق ولا سيما في المولات والمحال التجارية الكبرى والتقيد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية؛ وذلك بمراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة والالتزام التام بأوقات الدوام المقررة وتحت طائلة المسؤولية.
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وبينت الوزارة في كتابها الموجه الى غرفة تجارة الأردن، أنه يترتب على المخالف العقوبات التي حددتها أوامر الدفاع بالاضافة الى اغلاق المنشأة لمدة 14 يوما.

وجاء التعميم في ضوء ملاحظة الوزارة تزاحم المواطنين على الأسواق والمحال التجارية الكبرى في الآونة الأخيرة بمناسبة أعياد نهاية العام ما يستدعي الحرص على تنفيذ التشريعات التي من شأنها المحافظة على حياة الافراد وصحتهم وتوفر متطلبات الصحة والسلامة العامة داخل المنشآت الاقتصادية بمختلف انواعها لمكافحة وباء كورونا.


 




 

 


 

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