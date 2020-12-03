تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري - عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية بالعمل على حصر أسماء الطلبة المحتاجين في المدارس ضمن الفئات التالية:



- الطلبة الذين يحصل أولياء أمورهم على المعونة الوطنية - الطلبة الأخوة على مقاعد الدراسة الذين يزيد عددهم على ثلاثة أخوة فأكثر في المدارس الحكومية حسب دفتر العائلة.

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- الطلبة الذين يقطنون في منطقة نائية ولا يتوفر بها خدمة الكهرباء والإنترنت - أن لا يكون الطالب أو أي من أفراد أسرته أستلم جهاز تابليت من الوزارة.



وذكرت الوزارة في كتابها أنه لن ينظر غير مستوفي الشروط أعلاه.



