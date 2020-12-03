الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

خبر سار عن كورونا أخيراً.. لا داعي لـ 14 يوما من الحجر!

نيويورك تودع إيفانكا ترامب بطريقة غريبة... صور

هل اقتربت نهاية كورونا؟

تراجع تحويلات العاملين في الخارج 10% خلال 9 شهور

مواطن يعود إلى الأردن مكفنا والخارجية تكشف التفاصيل

أسعار الذهب الخميس 3/12/2020

الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

وفيات الخميس 3/12/2020

الخميس، 03-12-2020 12:22 م

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

3202020221921905877151


الوكيل الإخباري - عممت وزارة التربية والتعليم على مديريات التربية بالعمل على حصر أسماء الطلبة المحتاجين في المدارس ضمن الفئات التالية:

- الطلبة الذين يحصل أولياء أمورهم على المعونة الوطنية - الطلبة الأخوة على مقاعد الدراسة الذين يزيد عددهم على ثلاثة أخوة فأكثر في المدارس الحكومية حسب دفتر العائلة.

اضافة اعلان
 

- الطلبة الذين يقطنون في منطقة نائية ولا يتوفر بها خدمة الكهرباء والإنترنت - أن لا يكون الطالب أو أي من أفراد أسرته أستلم جهاز تابليت من الوزارة.


وذكرت الوزارة في كتابها أنه لن ينظر غير مستوفي الشروط أعلاه. 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اق

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

ات

التربية : سنحصل على أسماء طلبة التكميلي المصابين بكورونا

320201112143526815958

تفاصيل جديدة حول مستشفى العقبة الميداني

Image3_3202025121417581090752

مخالفة 86 فردا و149 منشأة في عمان

11202013121814668801776

تجدد أعمال الشغب في الصريح بسبب وفاة شاب

3202025121134707605310

إعلان هام صادر عن إدارة الترخيص

أخبار متعلقة
1020202193833528954295

التربية تؤجل تسليم أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي

1120204192836693681478

الحكومة : سنفعل أوامر الدفاع

بنزين محروقات وقود1

أسماء 78 محطة محروقات ستعمل فترة الحظر الشامل

3202015174319445699397

تعليق دوام مدرسة في الأغوار الجنوبية

10202015144342522717668

حقيقة صرف رواتب الموظفين قبل الحظر الشامل

سسضص32222222222222222222222222222-588x330

العدل: مركز خدمات شامل بجميع محافظات المملكة