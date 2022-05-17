تعميم للأندية الرياضية والشبابية لتصويب انظمتها الداخلية

الوكيل الإخباري

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- أصدرت مديرية الأندية والهيئات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، تعميما رسميا على جميع مديريات الشباب في المملكة للتواصل مع الأندية الرياضية الأردنية حتى تقوم بتوفيق وتصويب انظمتها الداخلية بحسب النظام المعدل لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية لسنة 2022م، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في شهر شباط الماضي.وجاء النظام المعدل، لغايات تسهيل عمل الأندية والهيئات الشبابية، بما يحقق مصلحة هيئاتها العامة، ومعالجة حالات عدم إجراء الانتخابات للهيئات الإدارية في حالات خاصة، وزيادة الحوكمة والشفافية للأندية والهيئات الشبابية، ولتوضيح بعض الأحكام الواردة في النظام المطبق حاليا وإعادة تنظيمها.