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الأربعاء، 20-04-2022 08:17 م

صدور نظام مجلس الأمن القومـي - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - صدر في عدد الجريدة الرسمية الأربعاء، نظـام مجلـس الأمـن القومـي.

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وبحسب النظام، يتألف مجلس الأمن القومي من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور للمدة التي تحدد في الإدارة.


ويختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، ويكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.


وتوقع قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة في حال مصادقة الملك عليها، وتبلغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية لتنفيذها.

 


 




 

 


 

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