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الإثنين، 18-04-2022 12:13 م

أموال أردنيين ستؤول إلى الحكومة - أسماء

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الوكيل الإخباري - دعت شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمين التالية أسماؤهم أو ورثتهـم الشـرعيين أو مـن يـنـوب عنهم قانونيا ضـرورة مراجعة مكاتب الشركة لاستلام أمانات أرباح الأسهم المبينة إزاء كل منهم.

وقالت الشركة، إنه ووفقا لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم والتي مضى عليها أكثر من 15 سنة متتالية منـذ عـام “2006” دون أن يطالبوا بـهـا بعـذر شرعي، دليلا علـى عدم وجود المالك او الوارث، وذلك بعـد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية والصحف المحلية

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واضافت أنه في حالة تخلف اصحاب الاموال فإن الشركة ستحولها إلى الحكومة بموجب قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم رقم ( 35 ) لسنة 1985.

ودعت أصحاب العلاقة مراجعة الشركة خلال المهلة المذكورة أعلاه مصطحبين معهم الوثائق اللازمة كما يرجى من الورثة الشرعيين إحضار شهادة وفاة وحصر إرث حديثين.

 

وتاليا الاسماء: 
























































 




 

 


 

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