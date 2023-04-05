تعميم من المركزي لشركات الصرافة بشأن الحوالات المالية

الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي تعميماً لشركات الصرافة المرخصة في الأردن بين فيه ضرورة التزام الشركات بممارسة عملها وفقا لفئتها حصرياً وبما ينسجم مع أحكام نظام ترخيص شركات الصرافة.



وأشار التعميم، الذي اطلع عليه " الوكيل الإخباري" إلى أنه لوحظ قيام بعض الشركات بممارسة أنشطة تخرج الغاية المرتبطة بها عن الغايات المرخص لها بممارستها .



وبيّن أن بعض الشركات المرخصة ضمن الفئة ( ج ) تقوم بإصدار الحوالات المالية وتلقيها عبر آليات ووسائل وأدوات مختلفة تخرجها ع الغايات المرخصة لها وهي ( تقديم خدمات التحويل الالكتروني للأموال كوكيل فرعي من خلال نظام دفع الكتروني معتمد) .



وشدد التعميم على أن أي عمل من شركات الصرافة بخلاف غاياتها سوف يعرضها للإجراءات القانونية اللازمة.

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