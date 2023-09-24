تعميم من وزارة التربية على جميع المدارس

الوكيل الاخباري - تعتزم وزارة التربية والتعليم، البدء بالمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم التي ستبدأ منتصف شهر تشرين الأول المقبل ستركز على تطعيم جميع طلاب المدارس "الحكومية، الخاصة" ورياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرات والأحداث.



وبحسب تعميم رسمي صدر عن الوزارة تستهدف الحملة أكثر من مليون شخص في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم، لجميع الفئات العمرية وحفاظا على الصحة العامة.



كما سيتم مراجعة مستجدات البرنامج وتطعيم الفئات غير المطعمة أو المتخلفين عن التطعيم من عمر شهرين حتى عمر 18 سنة وإعطاء جرعة إضافية من مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية.

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