الإثنين 09-05-2022
الوكيل الاخباري
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الإثنين، 09-05-2022 07:14 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين 6254.401 طن، توزعت على 4430.477 طن خضار،1510.570 طن فواكه، و 313.354 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1451.221طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 30 إلى 65 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 35 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الإثنين :



 




 

 


 

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