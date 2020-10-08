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الخميس، 08-10-2020 09:20 ص

بعد تقييم الوضع الوبائي ليومي الجمعة والسبت

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

حظ
أرشيفية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أكد مصــدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن اجتماعا سيُعقد خلال الساعات القادمة ، لبحث آخر المُستجدات بشأن الوضع الوبائي الراهن في المملكة .

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ولفت ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه هنالك العديد من الأمور التي يجب بحثها ، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

وفيما يتعلق بموضوع الحظر الشامل ، أشار المصدر ، أن هنالك توجّه لبحث الأمر بعد تقييم الأمر خلال اليومين القادمين ، ومدى أهمية القــرار في التقليل من الإصابات بالفيروس ، وعلى ضوء ذلك سيتم النظر به .

 

وأوضح ، أن الحظر الشامل ليومين "غير مجدٍ" ، وزاد " ما يهم في هذه المرحلة التزام الأردنيين بالتباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات ، وسنبحث نتائج الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت ، ومدى نجاعة القرار الرسمي في الحدّ من انتشار الفيروس".

 

 

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