توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- أكد مصــدر طبي ، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن اجتماعا سيُعقد خلال الساعات القادمة ، لبحث آخر المُستجدات بشأن الوضع الوبائي الراهن في المملكة .

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ولفت ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه هنالك العديد من الأمور التي يجب بحثها ، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وفيما يتعلق بموضوع الحظر الشامل ، أشار المصدر ، أن هنالك توجّه لبحث الأمر بعد تقييم الأمر خلال اليومين القادمين ، ومدى أهمية القــرار في التقليل من الإصابات بالفيروس ، وعلى ضوء ذلك سيتم النظر به .

وأوضح ، أن الحظر الشامل ليومين "غير مجدٍ" ، وزاد " ما يهم في هذه المرحلة التزام الأردنيين بالتباعد الاجتماعي ، وارتداء الكمامات ، وسنبحث نتائج الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت ، ومدى نجاعة القرار الرسمي في الحدّ من انتشار الفيروس".

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