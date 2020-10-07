سببان وراء حسم اتخاذ قرار الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - رغم التزايد الكبير في عدد اصابات كورونا في المملكة الا ان الوكيل الاخباري رصد عدم التزام شريحة واسعة من المجتمع بتعليمات وزارة الصحة المتمثلة بارتداء الكمامات وترك مسافة امان ( التباعد الجسدي ) .

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وزارة الصحة ممثلة بلجنة الاوبئة كان لها موقف واضح حيال هذا الامر واكدت ان سبب اتخاذ الحكومة لقرار الحظر الشامل راجع الى سببين الاول جاء بعد تحذير متكرر من خطورة الاستهتار من قبل البعض بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي الا ان كثيرين لم يلتزموا مما ادى الى الارتفاع الحاصل في اعداد الاصابات بكورونا وفق تصريح للناطق باسم اللجنة الدكتور نذير عبيدات .

والسبب الثاني وفق عبيدات راجع الى ان ارتفاع اعداد الاصابات بالشكل الحالي زاد من الضغوطات على القطاع الصحي في المملكة بحيث تمت المقارنة ما بين اعداد الاصابات التي تحتاج الى عناية مركزة واجهزة تنفس وما بين الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي مما جعل الحكومة تتخذ في النهاية القرار بالحظر الشامل .



