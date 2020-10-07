الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

الجيش سينتشر في جميع محافظات المملكة الاربعاء

لجنة الاوبئة توضح حول حظر التجول الشامل لمدة اسبوعين

لجنة الأوبئة : لا بد من بعض الإجراءات المؤلمة

مستقلة الانتخاب تعلن انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية

توضيح هام من وزارة التربية حول المدارس الخاصة والامتحانات

لماذا اختارت الحكومة الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت ؟

عبيدات يوضح حول احتمالية الوصول إلى 5 آلاف مصاب بكورونا

الى متى سيستمر حظر التجول يومي الجمعة والسبت بالاردن ؟

اعلان صادر عن مديرية الامن العام حول انفاذ اوامر الدفاع

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي




الأربعاء، 07-10-2020 02:52 ص

سببان وراء حسم اتخاذ قرار الحظر الشامل

5391bd15-565d-4c66-8466-08f9c23b85ed


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - رغم التزايد الكبير في عدد اصابات كورونا في المملكة الا ان الوكيل الاخباري رصد عدم التزام شريحة واسعة من المجتمع بتعليمات وزارة الصحة المتمثلة بارتداء الكمامات وترك مسافة امان ( التباعد الجسدي ) . 

اضافة اعلان
 

وزارة الصحة ممثلة بلجنة الاوبئة كان لها موقف واضح حيال هذا الامر واكدت ان سبب اتخاذ الحكومة لقرار الحظر الشامل راجع الى سببين الاول جاء بعد تحذير متكرر من خطورة الاستهتار من قبل البعض بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي الا ان كثيرين لم يلتزموا مما ادى الى الارتفاع الحاصل في اعداد الاصابات بكورونا وفق تصريح للناطق باسم اللجنة الدكتور نذير عبيدات . 

 

والسبب الثاني وفق عبيدات راجع الى ان ارتفاع اعداد الاصابات بالشكل الحالي زاد من الضغوطات على القطاع الصحي في المملكة بحيث تمت المقارنة ما بين اعداد الاصابات التي تحتاج الى عناية مركزة واجهزة تنفس وما بين الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي مما جعل الحكومة تتخذ في النهاية القرار بالحظر الشامل . 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
karak111724092020

البدء ببيع بذار القمح والشعير للمزارعين بالكرك اليوم

4f6a7003-3147-42f9-9c9c-11f446a24d25

تخوف لدى المواطنين من الساعات الاخيرة قبل بدء الحظر الشامل

102020411476927956467

سيناريوهات هامة للتعليم في المدارس في ظل ارتفاع اصابات كورونا

10202060590164520536

التربية : اصابة 20 معلماً و 31 طالباً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

43ef0af2-0c5a-40bf-8bd3-b52d4bf59012

العميد الفراية : الحظر الشامل يخضع للتقييم المستمر

mrJemjwvJh4n2wRr5wJPF2UxNoBFHYCnZcFTqjzq

رسالة من وزارة الصحة للمواطنين

أخبار متعلقة
dddddd

لجنة الاوبئة تكشف عن اجراءات لمواجهة وباء كورونا بالاردن

4

البيئة تطلق حملة لجمع الكمامات والقفازات

لجة

توصيات هامة من لجنة الأوبئـــة

9202015185748508074292

العضايلة : هذا أصعب قرار اتخذته الحكومة

3202020212058582001848

رقم قياسي يُسجل للمرة الاولى لاصابات كورونا في المملكة

920201320246825746946

بعد قرار بتعليق الدراسة ... التعليم عن بُعد يبدأ من اليوم