الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

وزارة الأشغال تتعامل مع 44 بلاغا خلال المنخفض الجوي الماضي

الإمارات تتخطى توزيع 9 .22 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

المستقلة للانتخاب تطلق برنامج توعية الشباب راغبي الترشح للانتخابات

جمعية البنوك تقيم حفل تكريم لمحافظ البنك المركزي السابق

توصية بتقليص دوام الموظفين والطلبة في الاردن بسبب أوميكرون

الملكة رانيا تتجول في شارع الخضر بالسلط وتطلع على مبادرات شبابية - صور

عبّاس يزور دمشق قريبا

الدغمي يوقع مع رئيسة "النواب البحريني" مذكرة تفاهم ويلتقي رئيس مجلس الشورى

حريق في 4 مركبات داخل عمارة في عمان

ورشة عن التوعية المرورية في الرمثا

الإثنين، 10-01-2022 07:12 م

توصية بتقليص دوام الموظفين والطلبة في الاردن بسبب أوميكرون

5202116213035958997001


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الوزير الاسبق الطبيب وليد المعاني  ان يصاب معظم المواطنين عند ذروة موجة متحور كورونا "أوميكرون" في المملكة .

وقال في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ان متحور اوميكرون وحسب المشاهدات لما يحدث في دول العالم سيصيب المطعمين باللقاح ضد كورونا وغير المطعمين .

واشار المعاني ان تأثير الاصابة بالفيروس سيكون اشد على غير المطعمين ، مؤكدا ان الاصابة في متحور اوميكرون اعراضها اخف من الاصابة بمتحور دلتا والذي لم ينته بعد .
 
ودعا المعاني إلى التحوط للأمر بتوفير وسائل الفحص وتنويعها، وزيادة وتوسيع حملاتنا التوعوية، وتشديد المراقبة والتخفيف من التجمعات وتنفيذ أوامر وبلاغات الدفاع.

وبين أنه قد يكون من المناسب تخفيف سرعة حدوث الإصابات بالتقليل من التجمعات وهي البؤر الخصبة للانتشار، ويكون ذلك بمد عطلة نهاية الأسبوع للمدارس والجامعات والقطاع العام لتصبح ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت لمدة ثلاثة او اربعة اشهر حتى انتهاء الموجة .

وشدد ان العطلة يجب ان تشمل فقط القطاع العام بينما يستمر دوام القطاع الخاص بالمملكة في شكل طبيعي حتى لا يتسبب الامر في قطع ارزاق بعض الناس ، وفق المعاني . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120225215631136061215

المستقلة للانتخاب تطلق برنامج توعية الشباب راغبي الترشح للانتخابات

93c5dd45-b341-44f7-a42e-5189b2941a46

الملكة رانيا تتجول في شارع الخضر بالسلط وتطلع على مبادرات شبابية - صور

120228164946561385998

ورشة عن التوعية المرورية في الرمثا

86f61d43-d8e8-498d-a7f9-3a6bf8f125e1-1

مخالفة مؤسستين حكوميتين في جرش لعدم التزامها بأوامر الدفاع

1202239298897088193

الضمان يطلق برنامج "استدامة المرن" ويحدد موعد تقديم الطلبات - تفاصيل

1_23

الملك يلتقي ممثلات عن القطاع النسائي ويؤكد دور المرأة في إنجاح عملية التحديث السياسي

أخبار متعلقة
إصابات

64 ألفاً و189 إصابة كورونا النشطة في المملكة

إصابات

استطلاع الوكيل: 59% يرفضون تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

Screenshot_32

بلعاوي: قد تحدث موجة جديدة لكورونا بالمملكة في الشهرين المقبلين

إصابات

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

لقاح وكيل ٢

لجنة الأوبئة تدعو المواطنين لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

0L5A1599 - Copy

لجنة الأوبئة تكشف أسباب ارتفاع وفيات كورونا في المملكة