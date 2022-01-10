توصية بتقليص دوام الموظفين والطلبة في الاردن بسبب أوميكرون

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توقع الوزير الاسبق الطبيب وليد المعاني ان يصاب معظم المواطنين عند ذروة موجة متحور كورونا "أوميكرون" في المملكة .



وقال في تصريحات لموقع الوكيل الاخباري ان متحور اوميكرون وحسب المشاهدات لما يحدث في دول العالم سيصيب المطعمين باللقاح ضد كورونا وغير المطعمين .



واشار المعاني ان تأثير الاصابة بالفيروس سيكون اشد على غير المطعمين ، مؤكدا ان الاصابة في متحور اوميكرون اعراضها اخف من الاصابة بمتحور دلتا والذي لم ينته بعد .



ودعا المعاني إلى التحوط للأمر بتوفير وسائل الفحص وتنويعها، وزيادة وتوسيع حملاتنا التوعوية، وتشديد المراقبة والتخفيف من التجمعات وتنفيذ أوامر وبلاغات الدفاع.



وبين أنه قد يكون من المناسب تخفيف سرعة حدوث الإصابات بالتقليل من التجمعات وهي البؤر الخصبة للانتشار، ويكون ذلك بمد عطلة نهاية الأسبوع للمدارس والجامعات والقطاع العام لتصبح ثلاثة أيام وهي الجمعة والسبت لمدة ثلاثة او اربعة اشهر حتى انتهاء الموجة .



وشدد ان العطلة يجب ان تشمل فقط القطاع العام بينما يستمر دوام القطاع الخاص بالمملكة في شكل طبيعي حتى لا يتسبب الامر في قطع ارزاق بعض الناس ، وفق المعاني .

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