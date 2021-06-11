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الجمعة، 11-06-2021 12:45 م

توصية تعديل أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية

ديوان


الوكيل الإخباري - خاطب رئيس ديوان الخدمة المدنية، رئيس اللجنة المركزية للموارد البشرية سامح الناصر، وزير العمل يوسف الشمالي، بشأن تعديل أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية قبل التعيين وتعذر تعديل أوضاعهم.

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وقال الناصر، في تعميم له، إن اللجنة المركزية أوصت بتعديل أوضاع الحاصلين على مؤهلات علمية قبل التعيين وتعذر تعديل أوضاعهم على أن يتم عرضها على مجلس الخدمة المدنية لغايات دراستها، والسير بإجراءات تعديل أوضاعهم حسب أحكام النظام بعد اعتمادها من قبل المجلس حسب الأصول.


و بشأن موظفي الفئة الأولى، أكد أن تعديل وضع الموظفين الذين يترتب على منحهم زيادات مرتبط بحلولهم بدرجة أعلى من درجاتهم الحالية وفقا الأحكام المادة (۱۸۷) من النظام اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۱؛ وذلك بعد أخذ موافقة اللجنة المركزية للموارد البشرية، وعلى أن يتم إحداث الشواغر المناسبة لهم على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2021 وبالتنسيق مع
اللجنة الفنية.


وأضاف، أن الموظفين الذين لا يترتب على منحهم زيادات مرتبط بحلولهم بدرجة أعلى من درجاتهم الحالية، فيتم منحهم هذه الزيادات من قبل دوائرهم اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۱.
وعن موظفي الفئة الثانية، سيتم منحهم زيادتين سنويتين الحاصلين على شهادة دبلوم كلية المجتمع ويتصل موضوع
تخصصاتهم بعمل الدائرة مباشرة وفقا لأحكام المادة (۱/۳۱) من النظام، وذلك اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۱.

 

موظفي الفئة الثانية الحاصلين على مؤهلات (بكالوريوس ، ماجستير، دكتوراه) ممن تتفق مؤهلاتهم العلمية مع مسمياتهم الوظيفية أو مع عمل الدائرة مباشرة إلى وظائف الفئة الأولى شريطة إحداث الشواغر المناسبة لهم على جدول تشكيلات الوظائف العام ۲۰۲۱ اعتبارا من تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۱.


وعن موظفي الفئة الثالثة، سيتم منح الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أثناء عملهم زيادة سنوية واحدة  وفقا لأحكام المادة (۳۱/ب) من النظام.

 




 

 


 

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