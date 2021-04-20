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الثلاثاء، 20-04-2021 11:32 م

توضيحات حول اعادة فتح المساجد والعمرة و الحج لهذا العام

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الوكيل الاخباري - اكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة أكد أن مسألة فتح دور العبادة أمام المصلين هي مسألة إجتهادية ترتبط بالوضع الوبائي .

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وبين الدكتور الخلايلة خلال مقابلة مع صحيفة الراي أن كافة الآراء تحترم ما دامت ضمن إطار الخلاف العلمي والحوار البناء، خصوصاً عندما تكون من علماء الشريعة والمتخصصين. وأكد: سنلتزم بقرارات الجهات الطبية والمنحنى الوبائي بما يحقق المصلحة العامة

وحول العمرة والحج، بين الدكتور الخلايلة أن العمرة مفتوحة طوال العام، لكن هناك معيقات كثيرة للعمرة من خلال الاجراءات المتبعة للحفاظ على الصحة العامة، وبالنسبة للحج قال الخلايلة "لا يوجد اي شيء رسمي من أخوتنا في المملكة العربية السعودية، اذ ان كل عام في مثل هذا الوقت نكون قد رتبنا 80% من أعمالنا ".

 




 

 


 

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