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الإثنين، 22-05-2023 04:47 م

توضيح حول حفل راغب علامة وتامر حسني المجاني في ستاد عمّان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رصد موقع الوكيل الاخباري نفاذ تذاكر حفل النجوم العرب الغنائي الذي سيقام في ستاد عمّان الدولي بمدينة الحسين الرياضية .

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ويقيم مجموعة من الفنانين العرب والأردنين حفلا غنائياً  ضخماً  "مجانياً" بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله والانسة رجوة خالد السيف الاثنين 29 من ايار على ستاد عمان الدولي .

يفتتح الحفل الفنان تامر حسني في تمام الساعة الثامنة مساءً وبمشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض ومن الفنانين العرب، راغب علامة، ، وأحمد سعد وفقاً لصفحة "زوروا الأردن " على انستجرام .

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل.

 


 

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