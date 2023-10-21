توضيح حول دوام المدارس يوم الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم ان دوام المدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الاحد كالمعتاد .



وأعلنت مدارس خاصة يومي الاربعاء والخميس عن انتهاء الدوام المدرسي مبكراً ، وارسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ ابنائهم من المدارس بالرغم من ان العديد من هذه المدارس بعيدة عن مواقع السفارات التي تشهد وقفات .



وكانت وزارة التربية والتعليم نفت صدور أية قرارات بشأن تعليق دوام المدارس يومي الأربعاء والخميس مؤكدة على سير دوام كافة المدارس بشكل طبيعي .

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