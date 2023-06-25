توضيح حول رواتب تقاعد الضمان

الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات موسى الصبيحي أنه قد بلغت فاتورة رواتب تقاعد الضمان لشهر حزيران/يونيو الحالي حوالي (136) مليون دينار لكافة أنواع رواتب التقاعد التسعة؛ الشيخوخة، الشيخوخة الوجوبي، المبكر، الوفاة الطبيعية، الوفاة الإصابية، العجز الطبيعي الكلي، العجز الطبيعي الجزئي، العجز الإصابي الكلي، العجز الإصابي الجزئي.‎



وأضاف في منشور له أنه قد استحوذت رواتب التقاعد المبكر على (59%) من فاتورة التقاعد الإجمالية بما قيمته حوالي (80) مليون دينار.

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