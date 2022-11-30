توقعات بإقبال مضاعف على الكافيهات والمقاهي مع بدء دور الـ 16 لكأس العالم

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



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قالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات إن المقاهي والكافيهات تقدم عروض كبيرة لاستقطاب الزبائن المشجعين لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022.وأضافت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أن الإقبال على الكافيهات والمقاهي لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 ملحوظاً منذ بدء فعالياته .وأشارت أن مباريات كأس العالم عملت على إنعاش قطاع المطاعم والكافيهات وذلك بسبب مواعيد المباريات المتوزع خلال ساعات اليوم مما يعكس حركة وإقبال مستمر .وتوقعت النقابة إقبال مضاعف خلال النصف الثاني من كأس العالم مع بدء دور الـ 16 وذلك يوم السبت القادم .