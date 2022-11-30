الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

الأشغال المؤقتة 7 سنوات لشخص تاجر بأعضاء بشرية أردنية

نحو 930 ألف م3 خزنتها السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة

تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول عند صفر

الأرصاد: الباقورة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة

وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي في الرياض

جامعة آل البيت: العقوبات ستصل لحد الفصل!

مالية النواب تتبنى مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

توقعات بإقبال مضاعف على الكافيهات والمقاهي مع بدء دور الـ 16 لكأس العالم

حماية المستهلك تحذر من ارتفاع أسعار المدافئ في الشتاء

المركزي يحذر المواطنين من منصات مالية إلكترونية تدعي الربح السريع

الأربعاء، 30-11-2022 12:35 م

توقعات بإقبال مضاعف على الكافيهات والمقاهي مع بدء دور الـ 16 لكأس العالم

1-1572932


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قالت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات إن المقاهي والكافيهات تقدم عروض كبيرة لاستقطاب الزبائن المشجعين لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022.اضافة اعلان


وأضافت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أن الإقبال على الكافيهات والمقاهي لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 ملحوظاً منذ بدء فعالياته .

وأشارت أن مباريات كأس العالم عملت على إنعاش قطاع المطاعم والكافيهات وذلك بسبب مواعيد المباريات المتوزع خلال ساعات اليوم مما يعكس حركة وإقبال مستمر .

وتوقعت النقابة إقبال مضاعف خلال النصف الثاني من كأس العالم مع بدء دور الـ 16 وذلك يوم السبت القادم .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A2668

نحو 930 ألف م3 خزنتها السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال 24 ساعة

11202223165637679274319

تثبيت فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول عند صفر

هطول مطري

الأرصاد: الباقورة تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 48 ساعة

1669799370865

وزير السياحة يلتقي نظيره السعودي في الرياض

7

جامعة آل البيت: العقوبات ستصل لحد الفصل!

1120225103553218479966

حماية المستهلك تحذر من ارتفاع أسعار المدافئ في الشتاء

أخبار متعلقة
11202219114633944008632

تحذير أمني للأردنيين من روابط مشبوهة تتزامن مع كأس العالم