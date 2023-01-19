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الخميس، 19-01-2023 07:11 م

جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال تستقبل طلبات الترشح لدورة 2023

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الوكيل لاخباري - أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، ضمن هيئة الشارقة للكتاب، عن فتح باب الترشح للدورة العاشرة 2023 من جائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم الخميس، تشمل الجائزة 3 فئات هي: جائزة أفضل كتاب لفئة الطفولة المبكرة للفئة العمرية لما قبل 6 سنوات، وجائزة أفضل كتاب لفئة الطفولة المتوسطة للفئة العمرية من 7 - 11 سنة، وجائزة أفضل كتاب لفئة اليافعين للفئة العمرية من 12- 16 سنة، ويستمر تلقي طلبات الترشح حتى 28 شباط المقبل، فيما تبلغ قيمة الجائزة 75 ألف درهم إماراتي، بواقع 25 ألف درهم لكل فئة.

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