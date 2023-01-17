الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 06:24 م

جامعة مؤتة تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع وفد عسكري إماراتي

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الوكيل الاخباري - بحثت جامعة مؤتة، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون الأكاديمي مع وفد عسكري من دولة الإمارات العربية، برئاسة مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية العميد الدكتور راشد بورشيد، وذلك في مجال الابتعاث للدراسة في جامعة مؤتة في برامج الماجستير والدكتوراه في التخصصات المشتركة مع أكاديمية الشرطة الملكية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان إن جامعة مؤتة تنفرد عن بقية الجامعات الأردنية بوجود الجناح العسكري إلى جانب الجناح المدني، مرحبا بالتعاون المشترك في المجال الأكاديمي والعلمي؛ بهدف استقطاب المزيد من الطلبة للدراسة في مختلف البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة.

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