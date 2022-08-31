جلالة الملكة رانيا تنشر صورة مميزة بمناسبة يوم ميلادها

الوكيل الإخباري - نشرت جلالة الملكة رانيا العبد الله صورة على صفحتها عبر تويتر، جمعتها مع سمو الأمير الحسين ولي العهد وخطيبته رجوة ال سيف، وسمو الاميرة ايمان وخطيبها جميل ألكساندر ترميوتس، وكل من الأمير هاشم والأميرة سلمى.

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وكتبت الملكة تعليقا على الصورة قالت فيها: "فرحانة فيكم، ما في أحلى من هيك عيد ميلاد بوجودكم حولي ".



ويصادف اليوم الأربعاء عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله.