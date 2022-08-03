الأربعاء 03-08-2022
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الأربعاء، 03-08-2022 11:37 ص

نصائح هامة من الدفاع المدني خلال موجة الحر

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، إرشادات وقائية ونصائح خلال موجة الحر، عبر "تويتر".

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ودعت المديرية إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفاديا لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وعدم ترك المعقمات داخل المركبة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.


وقالت إنه يجب الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، وارتداء أغطية رأس واقية أو قبعات خصوصا للأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس لفترة طويلة.


وحذرت من إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعا للزواحف كالعقارب والأفاعي.


وأكدت على عدم ترك الأطفال وحدهم في المركبات أثناء التسوق وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.


وتتأثر المملكة الأربعاء، بكتلة هوائية حارة مرافقة لمنخفض الهند الموسمي الحراري، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

 




 

 


 

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