جلسة تشاورية ثانية للجنة التوجيهية لتطوير الخطة الاستراتيجية للسياحة في البترا

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة التوجيهية لتطوير الخطة الإستراتيجية للسياحة في البترا، اليوم الأحد في عمان، جلستها التشاورية الثانية مع ممثلي القطاع السياحي في المملكة، لمناقشة أبرز محاور الخطة ونتائج المرحلة الأولى من إعدادها.



وبحسب بيان عن سلطة إقليم البترا، اليوم، فإن الجلسة تأتي ضمن مشروع مشترك بين الوكالة اليابانية (جايكا) وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي يستمر على مدار السنوات الأربع المقبلة.

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