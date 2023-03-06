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الإثنين، 06-03-2023 11:37 ص

جمعية التمور الأردنية: لا نستورد تمر المجهول والمتوفر بالأسواق أردني المنشأ

التمر المجهول 44


الوكيل الإخباري - أصدر رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد بيانا صحفيا اليوم الأحد، ينفي فيه ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تمر مجهول من مصادر غير أردنية في الأسواق.

وقال البيان، إن تلك المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تذكر أسماء بعض العلامات التجارية لشركات أردنية منتجة للتمور، كنهر الأردن Jordan River وتمارا Tamara والمسجلة في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

وأضاف، أن "جمعية التمور الأردنية تتساءل لمصلحة من هذه الحملات المدسوسة ونؤكد لمواطننا العزيز وللمستهلك وضيوف الأردن، أن هذه العلامات التجارية هي لشركات أردنية ومزارع أردنية وهم أعضاء في جمعية التمور الأردنية وأن تمور المجهول الموجودة في الأسواق المحلية هي جميعها تمور أردنية الأصل والمنشأ، والأردن لا يستورد أي تمور مجهول من أي مصدر في العالم وسجلات وزارة الزراعة الأردنية تثبت ذلك، اذ ـن الوزارة تمنع استيراد هذا الصنف حماية للإنتاج الوطني لا بل وأن الأردن يصدر تمور المجهول الى أكثر من 15 دولة وتشكل تمور المجهول الأردنية 14% من الإنتاج العالمي لتمور المجهول والطلب عليها يتزايد عاما بعد عام نظرا لتميزها".

وأكد البيان على ثقة الجمعية بأن المواطن والمستهلك الأردني على درجة كافية من الوعي لاستيعاب الحملات المغرضة التي تتعرض لها المنتجات الوطنية الأردنية، ليس فقط من التمور وإنما في كل ما هو واعد وايجابي ويصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني.

وشددت الجمعية على متابعتها القانونية لمثل هذه الحملات والمنشورات وتداولها، وفق أحكام قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة لحماية منتجنا الوطني من أي عابث.

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