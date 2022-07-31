جمعية الزرقاء للمكفوفين تحتفل برأس السنة الهجرية

الوكيل الاخباري - نظمت جمعية الزرقاء الخيرية للمكفوفين اليوم الأحد فعالية احتفالاً برأس السنة الهجرية، برعاية محافظ الزرقاء الدكتور حسن الجبور في مقر الجمعية وحضور عدد من الشخصيات الداعمة للجمعية.



وعبر مندوب المحافظ، الدكتور زيد الهباهبة عن اعتزازه بجهود الجمعية في رعاية شؤون المكفوفين وما تقدمه من خدمات للمجتمع، حيث تعمل على دمج المكفوفين ضمن مجتمعهم وتشجيعهم على التعلم والإنتاج في عدة مجالات.

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