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الثلاثاء، 19-07-2022 02:06 م

السجن 21 عاماً لشخص قتل آخر بحجر بسبب 20 ديناراً في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة الجنايات الكبرى بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 21 عاما لشخص قام بقتل آخر بسبب خلاف مالي في محافظة الزرقاء.

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وفي تفاصيل قرار المحكمة فإن وقائع القضية الثابتة لدى المحكمة تتلخص، بتوجه المغدور إلى منزل المتهم في محافظة الزرقاء من أجل مطالبته بسداد مبلغ 20 ديناراً مختلف عليها، وعند وصوله أمام عمارة المتهم قام بالمناداة عليه في وسط الشارع لكن دون رد كون المتهم خارج المنزل، ليقوم بالاتصال به هاتفيا وإبلاغه بأنه أمام البيت ينتظره.


وحضر المتهم بعد حوالي 5 دقائق إلى منزله وكانت تظهر عليه علامات الغضب وتماسك بالأيدي مع المغدور لعدة ثوان، ليهرب المتهم بعدها إلى داخل العمارة التي يقطنها وصعد إلى السطح، وحمل حجر بوزن 20 كغم ورماه على المغدور ليصيبه برأسه.


وتوفي المغدور بعد 4 أيام من دخوله بغيبوبة، ليقوم المتهم بتسليم نفسه للمركز الأمني بعدها.


وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد المحكوم بها بحق المجرم وهي الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 21 عاما والرسوم، قرار وجاهيا نافذا بالحال قابلاً للتمييز ومميزا بحكم القانون. ( الغد)


 




 

 


 

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