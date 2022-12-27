جمعية المستشفيات الخاصة تبحث تعزيز التعاون مع الجزائر

الوكيل الاخباري - عقدت جمعية المستشفيات الخاصة ممثلة برئيسها الدكتور فوزي الحموري، بحضور مجلس إدارة الجمعية ومدراء المستشفيات الخاصة أمس الاثنين، اجتماعات مع الوفد الجزائري الذي يزور الأردن برئاسة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ويضم ممثلين عن الضمان الاجتماعي واللجنة الطبية الوطنية.



وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى مناقشة فرص التعاون الصحي بين الأردن والجزائر، استكمالاً لمخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشهر الحالي، وتماشياً مع التوجيهات الواضحة التي وضعت من قبل قيادة البلدين لتعزيز العلاقة بينهما.

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