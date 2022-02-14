الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 07:20 م

"جو ليرن".. منصة حكومية جديدة تعليمية يستخدم بها الذكاء الاصطناعي

620a8c5191530


الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، إن وزارة التربية تعمل حاليا على إطلاق منصة جديدة تفاعلية يستخدم بها الذكاء الاصطناعي اسمها "جو ليرن".

اضافة اعلان

وتوقع الوزير، خلال ندوة نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، إطلاق المنصة الجديدة قبل نهاية العام الحالي.


وأشار، إلى أنه من الممكن استعمال المنصة لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) لتعويض الفاقد التعليمي لديهم".


ودعا، الوزير إلى تهيئة الطلبة للإقبال على التعليم عن بعد مستقبلا، بهدف استغلال التكنولوجيا في التعليم، لافتا النظر إلى دراسة أجرتها الجامعة الأردنية أظهرت أن 57% من الطلبة ما زالوا يرفضون التعليم عن بعد".


وبين، الوزارة أدخلت في العام 2015 مقترحات للتعليم عن بُعد ولو نفذت لكان التعليم عن بُعد افضل، ولكن حتى نستطيع في الأردن ان ننفذ التعليم عن بُعد يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات.


وأضاف، أن من الإجراءات التي أطلقتها الوزارة، خلال جائحة كورونا، شملت إطلاق (درسك) منصة للتعليم عن بعد، وقناتين تلفزيونيتين، وتوزيع 12 الف جهاز حاسب لوحي للطلبة، إضافة إلى منح فترة للفاقد التعليمي في بداية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، لتعويض الطلبة عن ما فقدوه من دروس خلال الجائحة".


وأشار عويس، إلى بعض التحديات التي واجهت الوزارة والطلبة خلال الجائحة، ومنها "نقص وضعف الإمكانيات والبنية التحتية، مما سبب عدم وجود عدالة بين الطلاب من أسر فقيرة وغنية".


"الطالب يجب ان يكون ناضج وطموح، والمؤسسة يجب ان تكون مهيئة للتعليم عن بُعد"، وفقا لعويس الذي قال إنّ التعليم عن بُعد له سلبيات وايجابيات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
637804557681847857

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

ajarmah

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

www

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

main_image620ab6e454594

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

1202222145557240603671

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

144655

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أخبار متعلقة
1202228184641342447250

هل تعوض الحكومة أو شركات الكهرباء المواطنين المتضررين من الانقطاع ؟

920212514424814163366

مختصون: الالتزام بالتدابير الوقائية يحد من انتشار الوباء

61efff4da030f

الحكومة تحدد موعد الدوام الوجاهي لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

0L5A9601 - Copy

عويس: لو بدأ الفصل الثاني في موعده لوصلت الإصابات إلى 30% بين الطلبة والمعلمين

610fc2a305c0d

“التربية”: نتائج التوجيهي بين 10 – 12 شباط المقبل

1220212683659455029935

وزير التربية: تأجيل دوام المدارس أو العودة عن بعد بين يدي لجنة الأوبئة اليوم