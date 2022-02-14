"جو ليرن".. منصة حكومية جديدة تعليمية يستخدم بها الذكاء الاصطناعي

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، إن وزارة التربية تعمل حاليا على إطلاق منصة جديدة تفاعلية يستخدم بها الذكاء الاصطناعي اسمها "جو ليرن".

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وتوقع الوزير، خلال ندوة نظمتها مؤسسة عبد الحميد شومان، إطلاق المنصة الجديدة قبل نهاية العام الحالي.



وأشار، إلى أنه من الممكن استعمال المنصة لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) لتعويض الفاقد التعليمي لديهم".



ودعا، الوزير إلى تهيئة الطلبة للإقبال على التعليم عن بعد مستقبلا، بهدف استغلال التكنولوجيا في التعليم، لافتا النظر إلى دراسة أجرتها الجامعة الأردنية أظهرت أن 57% من الطلبة ما زالوا يرفضون التعليم عن بعد".



وبين، الوزارة أدخلت في العام 2015 مقترحات للتعليم عن بُعد ولو نفذت لكان التعليم عن بُعد افضل، ولكن حتى نستطيع في الأردن ان ننفذ التعليم عن بُعد يجب ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات.



وأضاف، أن من الإجراءات التي أطلقتها الوزارة، خلال جائحة كورونا، شملت إطلاق (درسك) منصة للتعليم عن بعد، وقناتين تلفزيونيتين، وتوزيع 12 الف جهاز حاسب لوحي للطلبة، إضافة إلى منح فترة للفاقد التعليمي في بداية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، لتعويض الطلبة عن ما فقدوه من دروس خلال الجائحة".



وأشار عويس، إلى بعض التحديات التي واجهت الوزارة والطلبة خلال الجائحة، ومنها "نقص وضعف الإمكانيات والبنية التحتية، مما سبب عدم وجود عدالة بين الطلاب من أسر فقيرة وغنية".



"الطالب يجب ان يكون ناضج وطموح، والمؤسسة يجب ان تكون مهيئة للتعليم عن بُعد"، وفقا لعويس الذي قال إنّ التعليم عن بُعد له سلبيات وايجابيات.