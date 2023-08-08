حبنكة: من 10 -25 % انخفاض على أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية هذا العام

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن عن قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية همام حبنكة، إن أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية انخفضت هذا العام بنسبة من 10 -25 %، بالمقارنة مع ما كانت عليه في العام الماضي.

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وأضاف حبنكة لـ" الوكيل الإخباري" أن انخفاض الأسعار هذا العام يأتي لانخفاض كلف الانتاج من الدول المُصنعة إضافة إلى انخفاض أجور الشحن، منوهاً إلى أن كل المستلزمات متوفرة وبجودة متنوعة تناسب الجميع.



وبيّن أن الانخفاض طال أسعار الحقائب المدرسية وأسعار الدفاتر المدرسية والأقلام على اختلاف أنواعها انخفضت بنسبة 10%.



وأكد حبنكة أنه يوجد وفرة بالمواد القرطاسية في الأسواق الآن، والتجار على استعداد كامل لتلبية جميع احتياجات الطلاب، مضيفاً أن شحنات جديدة من البضائع ستصل إلى الأردن الأسبوع القادم.



وقيم الحركة الشرائية على المواد القرطاسية الآن بأنها جيدة، متوقعاً أن تشهد نشاطاً أكبر الأسبوع القادم مع قرب فتح المدارس.



وتفتح المدارس الحكومية أبوابها للفصل الدراسي الجديد في 20 آب الحالي، وفقاً للتقويم الذي وضعته وزارة التربية والتعليم ، فيما تستقبل المدارس الخاصة الطلبة اعتباراً من الأول من شهر ايلول المقبل.