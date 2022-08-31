الخميس 01-09-2022
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الأربعاء، 31-08-2022 10:40 م

حريق في استقلال مول واخلاء المتواجدين وانباء عن وقوع اصابات - فيديو

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشب حريق  في استقلال مول مساء اليوم الاربعاء ، وسط انباء عن وقوع اصابات، وفق شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري .

وقال الشهود ان الاجهزة المعنية هرعت الى الموقع وقامت بإخلاء المتواجدين في المول وقطعت الكهرباء .

وتسبب الحريق بأزمة سير بالمنطقة وفق الشهود .

بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان الاجهزة المعنية باشرت التعامل مع حريق بالمول ولم ترد معلومات حول وقوع اصابات لغاية الان . 

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