حريق في استقلال مول واخلاء المتواجدين وانباء عن وقوع اصابات - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشب حريق في استقلال مول مساء اليوم الاربعاء ، وسط انباء عن وقوع اصابات، وفق شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري .



وقال الشهود ان الاجهزة المعنية هرعت الى الموقع وقامت بإخلاء المتواجدين في المول وقطعت الكهرباء .



وتسبب الحريق بأزمة سير بالمنطقة وفق الشهود .



بدوره قال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري ان الاجهزة المعنية باشرت التعامل مع حريق بالمول ولم ترد معلومات حول وقوع اصابات لغاية الان .

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