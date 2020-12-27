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الأحد، 27-12-2020 02:31 م

حزمة قرارات واجراءات جديدة نهاية الاسبوع

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الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، أن الحكومة ستصدر حزمة من القرارات الجديدة، وستعيد النظر بالقرارات السابقة، وبما يراعي الوضع الصحي والوبائي في الاردن.
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وأضاف القطامين في تصريحات صحفية إن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة القطاعات الأكثر تضررا ستصدر قراراتها حول القطاعات الأكثر تضررا نهاية الأسبوع الحالي.

وقال إن القائمة ستتضمن القطاعات التي تضررت من قرارات الاغلاق حتى يتسنى لها الاستفادة من الحزم التي أعلنت عنها الحكومة للقطاعات الأكثر تضررا.

 




 

 


 

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