حزن شديد يعم مواقع التواصل جراء تفاصيل جريمة قتل أردني في شيكاغو

الوكيل الاخباري - توفي المواطن الأردني شادي محمد المومني بأمريكا البالغ من العمر 43 عامًا بحادثة إطلاق نار في متجر بولاية شيكاغو وفق الشرطة الأمريكية.

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وفي التفاصيل قالت صحيفة أمريكية إن المومني اُطلق عليه النار بعد خروجه من العمل مباشرة مساء الثلاثاء خلال محاولة سطو مسلح هدفها سرقته وهو داخل مركبته.



وتابعت" كان يجلس في سيارته بجوار المتجر الذي يعمل به وعندما اقترب منه رجل لسرقته جمع كل أغراضه من أموال وبطاقات هوية وكل شيء وعندما بدأ بالدفاع عن نفسه تم اطلاق النار عليه".



وأكدت أن المومني أصيب برصاصة في الرأس وتوفي في مكان الحادث ولاذ مهاجمه بالفرار، مشيرة أنه تم التقاط مشاهد الجريمة بواسطة إحدى كاميرات المراقبة بالمتجر.



ونعى عدد كبير من الأردنيين بحزن شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المرحوم المومني الذي ذهب إلى الولايات المتحدة في آب الماضي.



وكتب أحد أقاربه " الأخ والعديل والحبيب وقطعة القلب الرجل الشهم صاحب الخلق الطيب والقلب الناصع الأبيض شادي المومني (ابو طارق ) اغتالته يد الغدر في بلاد الاغتراب وانتظر ان يوقظني أحد ما من غفوتي ليقول أن خبر موتك غير صحيح أوجعت قلبي وادميت مقلتي و حفرت عميقا على جدران جوارحي…"



علما أن المومني متزوج ولديه 3 أطفال.

