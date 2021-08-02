حظر التجول يطفو على السطح من جديد ويشعل تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #حظر_تجول عبر منصة تويتر في المملكة وذلك بعد زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا إثر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال فترة عيد الأضحى الماضية.
وتساءل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " اليوم الإثنين عن إذا كان الحظر سيعود من جديد أم لا ؟ وتفاعل البعض منهم رافضين حظر التجوال بشكل تام.
وكانت قد صرحت لجنة الأوبئة أنه لا عودة إلى الإغلاقات والحظر الجزئي إذا لم تتجاوز نسبة الفحوصات الإيجابية الـ 5% ، بالإضافة أن نسبة الفحوصات الإيجابية ليوم أمس الأحد بلغت 4.17%.
حظر التجول..— Mahmoud Shaheen (@MShaheeney) August 2, 2021
واغلاقات..
وتعليم عن بعد..
وتشجيع الاستثمار..
وتشجيع على السياحة..
كيف هيك زابطة مع الحكومة
يرسوه على بر
ما حد فاهم اشي#الأردن#حظر_تجول#طفي_سيارتك
من تطالب بالحضر احضر نفسك واترك الناس #حظر_تجول— عيسى الدغيمات (@essa12123) August 2, 2021
فقط المنتفعين وموظفين الحكومة هم من يطالبون بالحظر ولا احد يتضرر سوا العامل المسكين والقطاع الخاص حرام عليكم قطعتم رزق الناس #حظر_تجول— عَ (@jja88d) August 2, 2021
شو فيه ع شو ناويين هالمرة؟؟#حظر_تجول— اردنية 🇯🇴 (@XLF2vmDNmB8TmBZ) August 1, 2021
انا لا اتفق مع #حظر_تجول الوقاية خير من العلاج— Assaad sweidan (@sweidan_assaad) August 1, 2021
الشعب بكذب الكذبة والحكومة بتنفدها..#حظر_تجول— Mоsaß (@mosab_142) August 1, 2021
August 1, 2021
ما دام رفعوا البنزين لو بتكورن الاردن كلها ما في #حظر_تجول جهزوا عيالكوا للمدارس وانتوا متطمنين 🤪— Anas Al-Alwan (@anas_alalwan) July 31, 2021
كأنهم حابين يعملولنا مفاجأة بشهر ٨ هههههه— Arwa Bdour (@ArwaBdour) August 1, 2021
😏🤫🤔#حظر_تجول
August 1, 2021
كلو من ورا المدارس— (متمرده) Ģĥåðà (@PrincessaGh) August 1, 2021
والباص السريع 😂#حظر_تجول