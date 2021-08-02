حظر التجول يطفو على السطح من جديد ويشعل تويتر

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #حظر_تجول عبر منصة تويتر في المملكة وذلك بعد زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا إثر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال فترة عيد الأضحى الماضية.

اضافة اعلان



وتساءل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " اليوم الإثنين عن إذا كان الحظر سيعود من جديد أم لا ؟ وتفاعل البعض منهم رافضين حظر التجوال بشكل تام.



وكانت قد صرحت لجنة الأوبئة أنه لا عودة إلى الإغلاقات والحظر الجزئي إذا لم تتجاوز نسبة الفحوصات الإيجابية الـ 5% ، بالإضافة أن نسبة الفحوصات الإيجابية ليوم أمس الأحد بلغت 4.17%.



واغلاقات..

وتعليم عن بعد..

وتشجيع الاستثمار..

وتشجيع على السياحة..

كيف هيك زابطة مع الحكومة

يرسوه على بر

ما حد فاهم اشي #حظر_تجول #طفي_سيارتك حظر التجول..واغلاقات..وتعليم عن بعد..وتشجيع الاستثمار..وتشجيع على السياحة..كيف هيك زابطة مع الحكومةيرسوه على برما حد فاهم اشي #الأردن August 2, 2021

فقط المنتفعين وموظفين الحكومة هم من يطالبون بالحظر ولا احد يتضرر سوا العامل المسكين والقطاع الخاص حرام عليكم قطعتم رزق الناس #حظر_تجول August 2, 2021