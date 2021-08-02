الإثنين 02-08-2021
الوكيل الاخباري

6 إصابات بحادث تصادم في المفرق

مواطن يشكو من موقف بالأجرة في عمان

دودين : قرارات الحكومة للمصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين

وزير التربية ينعى طالبة من الصف الأول ثانوي

وفيات الإثنين 2/8/2021

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ساحل إندونيسيا

طريق الموقر /الأزرق خطر يحدّق بالسائقين

الأمن يحذر الأردنيين من التعرض لأشعة الشمس

أسعار الذهب الإثنين 2/8/2021

مصر: الحكومة تكشف عن مدينة جديدة ستظهر قريبا بتكليف من السيسي

الإثنين، 02-08-2021 09:07 ص

حظر التجول يطفو على السطح من جديد ويشعل تويتر

اسواق ليلا


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #حظر_تجول عبر منصة تويتر في المملكة وذلك بعد زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا إثر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال فترة عيد الأضحى الماضية.

اضافة اعلان


وتساءل النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري " اليوم الإثنين عن إذا كان الحظر سيعود من جديد أم لا ؟ وتفاعل البعض منهم رافضين حظر التجوال بشكل تام.


وكانت قد صرحت لجنة الأوبئة أنه لا عودة إلى الإغلاقات والحظر الجزئي إذا لم تتجاوز نسبة الفحوصات الإيجابية الـ 5% ، بالإضافة أن نسبة الفحوصات الإيجابية ليوم أمس الأحد بلغت 4.17%.

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دودين 1

دودين : قرارات الحكومة للمصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين

603ea86e-0653-4671-a055-9f080189f7f6

وزير التربية ينعى طالبة من الصف الأول ثانوي

2021_6_24_2_20_7_692

الأمن يحذر الأردنيين من التعرض لأشعة الشمس

فايزر

مراكز التطعيم الجرعة الأولى من لقاح فايزر اليوم

الوكيل لقاح

مراكز التطعيم للجرعة الثانية اليوم - أسماء

مرج الحمام

تحويلات مرورية على تقاطع مرج الحمام

أخبار متعلقة
7202126174059714083651

حجاوي : الفحوصات الإيجابية وصلت 4% للمرة الأولى منذ شهرين

7202124115029226913562

صورة تثير قلق الأردنيين وتساؤلات : هل سيعود الحظر الشامل ؟ - شاهد

ا

انخفاض إصابات كورونا النشطة في المملكة

7202110175535912432202

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

1 (18)

الهواري يُهيب بالجميع الانتباه وأخذ الحيطة والحذر تجنباً للاصابة بكورونا

وكيل

الخصاونة يطمئن الأردنيين بشأن الوضع الوبائي في المملكة