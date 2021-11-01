حملات نظافة يومية بمدارس الرصيفة ضمن بسواعدنا

الوكيل الاخباري– واصلت كوادر بلدية لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء، الاثنين، تنفيذ الحملة الوطنية للنظافة “بسواعدنا” التي اطلقتها وزارة الادارة المحلية الاسبوع الماضي في جميع بلديات المملكة.



ونفذت كوادر قسم النظافة في البلدية حملات للنظافة في مدارس المدينة بالتعاون مع مديرية تربية وتعليم اللواء وشملت تنظيف ساحات وحدائق المدارس ومحيطها الخارجي.



وأكد متصرف لواء الرصيفة رئيس لجنة البلدية محي الدين العدوان أن هذه الحملات ستكون يومية وسيتم وضع خطة عمل وبرنامج لشمول جميع المناطق وكافة مدارس اللواء، داعيا المواطنين الى التعاون مع البلدية للمحافظة على نظافة المدينة.



بدوره ثمن مدير تربية الرصيفة خالد الحجاج جهود ادارة وكوادر البلدية لما يقدمونه من خدمات للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة للطلبة، مؤكدا اهمية رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة وهو الامر الذي نعمل عليه بشكل مستمر من خلال التعليم المدرسي والارشاد التربوي.

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