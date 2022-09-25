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الأحد، 25-09-2022 10:56 ص

حملة لمكافحة النمل الأبيض في معان

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية زراعة محافظة معان، اليوم الأحد، حملة لاستكشاف ومكافحة آفة النمل الأبيض في عدد من مناطق معان.

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وقال مسؤول الحملة المهندس محمود العضايلة إن الحملة تهدف إلى استكشاف مواقع انتشار آفة النمل الأبيض في المزارع المحيطة بالمدينة، إلى جانب البدء بمكافحة تلك الآفة في المواقع التي تم الإبلاغ عنها من قبل المزارعين، مضيفا أن المديرية جهزت 4 فرق موزعة على المناطق المختلفة وهي مجهزة بجميع المستلزمات والمبيدات المخصصة لمكافحة تلك الآفة.


وأشار إلى أن المديرية تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ حملة لمكافحة النمل الأبيض في المنازل، وأنها استهدفت 55 منزلا كانت قد تعرضت لانتشار تلك الآفة، مبينا أنه تمت مكافحتها وحماية المنازل المتضررة منها.


وأوضح أن المديرية ومن خلال فرق المكافحة بدأت بالتركيز على مكافحة البؤر التي من خلالها تنتشر تلك الآفة وتنتقل إلى مواقع أخرى، مشيرا إلى أن النمل الأبيض بات ينتشر بشكل كبير في معان منذ ما يقارب 4 سنوات، وأن هذا الأمر يتطلب استمرارية في المكافحة وفق خطة محكمة.


ودعا العضايلة المواطنين الى الإبلاغ عن أية مواقع تنتشر بها تلك الآفة، لتتمكن المديرية من مكافحتها قبل انتشارها، مؤكدا أهمية نشر الوعي لدى المواطنين والمزارعين بآليات التعامل مع تلك الآفة للقضاء عليها ومنع انتشارها.

 

 




 

 


 

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