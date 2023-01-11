حوارية حول آفة المخدرات ومخاطرها بمركز شابات دير أبي سعيد

الوكيل الاخباري - نظم مركز "شابات دير أبي سعيد" بلواء الكورة غربي إربد، اليوم الأربعاء، حوارية توعوية حول آفة المخدرات ومخاطرها على الفرد والمجتمع وسبل محاربتها، بمشاركة 30 شابة من عضوات المركز.



وعرضت الملازم أول فاطمة العمايرة من الشرطة المجتمعية بمديرية شرطة غرب إربد ، لمخاطر المخدرات وأنواعها والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي، وأسباب انتشارها كرفقاء السوء، وضعف الوازع الديني والتفكك الأسري والاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

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