خبير أردني: إنشاء جينوم مرجعي عربي شامل

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال الخبير الأردني في مجال علم الجينوم الدكتور سعيد اسماعيل الذي يعمل مديرا لبرنامج قطر جينوم، إن البرنامج بصدد إنشاء جينوم مرجعي عربي شامل يحوي أحدث المعلومات الرئيسة عن الجينوم البشري العربي.والجينوم البشري هو مجموع المعلومات الجينية لشخص ما والتي تحدد جميع صفاته الوراثية، سواء الظاهرية منها أو المتعلقة بقابلية تعرضه لأمراض مختلفة. وتمكن دراسة الجينوم الباحثين من الوصول لفهم أعمق لمسببات الأمراض ووضع أسس الطب الجيني أو الطب الدقيق. وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن إنشاء الجينوم يهدف إلى تمكين أي عرق من الطب الدقيق من خلال ترتيب وفهم جينوماته الخاصة به. وقال الدكتور اسماعيل، إن التنوع في علم الجينوم يعد تحديًا حقيقيًا، فما بين 75 إلى 80 بالمئة من المعلومات الجينية في قواعد بيانات الجينوم العالمية هي لأفراد من أصل أوروبي، يليهم 10 بالمئة آسيويين، و2 بالمئة أفارقة، و1 بالمئة من أصل إسباني، وأقل من 1 بالمئة للمجموعات الأخرى.