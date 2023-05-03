خسوف شبه ظل للقمر في سماء المملكة مساء الجمعة

الوكيل الاخباري - تشهد سماء المملكة مساء بعد غد الجمعة خسوفا للقمر من نوع (شبه الظل)، وهو أول خسوف في العام الميلادي الجديد 2023 وفق الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية.

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وقال مجاهد إن الخسوف يبدأ في تمام الساعة 6:14 من مساء يوم الجمعة الموافق 5/5/2023 بالتوقيت المحلي للمملكة، حيث يبدأ القمر بالدخول في شبه الظل المحيط بظل الأرض ذاته، ومن ثم يبدأ لمعان القمر بالخفوت نسبيا عن لمعان القمر المعتاد.



وأضاف أن القمر يصبح في منتصف شبه الظل – أي ساعة الذروة – في تمام الساعة 8:24 في عمان، وينتهي الخسوف (شبه الظل) للقمر في تمام الساعة 10:31 مساء أي بعد العشاء بحوالي ساعة بالنسبة لعمان.



وبين أن القمر يشرق في عمان وتحديدا الموقع الجغرافي لمسجد المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال غرب العاصمة عمان في تمام الساعة 6:14 مساء، أي مع بداية الخسوف.



وأشار مجاهد إلى أن الخسوف يشمل اضافة الى المملكة قارة استراليا ومعظم أنحاء قارة آسيا ومن ضمنها المملكة والخليج العربي والنصف الشرقي من قارة أفريقيا وأوروبا.



ونوه أن الخسوف (شبه الظل) للقمر من الحوادث الفلكية الجميلة نسبيا، إذ يحدث خفوت نسبي للمعان القمر عندما يكون في طور البدر أو الاكتمال، حيث يمر بجانب ظل الأرض المتشكل خلفها ناتج عن ضوء الشمس المنعكس عن سطح الأرض نحو الفضاء، وبالتالي لا يحصل خسوف (مظلم) كما هي عادة الخسوفات العادية، إنما يحصل خفوت بسيط في لمعان القمر، لذا سمي خسوف شبه الظل.

