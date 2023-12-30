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السبت، 30-12-2023 07:55 م

خطة أمنية في موسم الأعياد بالعقبة

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الوكيل الاخباري - زار رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نايف حميدي الفايز، دار محافظة العقبة والتقى محافظ العقبة خالد الحجاج بحضور مفوض المدينة والإقليم، وتأتي الزيارة للاطلاع على خطط المحافظة خلال فترة العطلات والأعياد طيلة فترة موسم التخفيضات الذي تنظمه سلطة منطقة العقبة بهدف تشجيع السياحة الداخلية وزيادة الحركة التجارية.

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وأكد الفايز أن السلطة تعمل بنسقٍ تشاركيّ مع المحافظة في توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين وزوار العقبة، إضافة إلى التنسيق المشترك بين السلطة والمجلس التنفيذي في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في تحقيق الرؤية الملكية للعقبة بأن تكون مقصداً سياحياً ولوجستياً وتجارياً عالمياً.

واستعرض الحجاج الخطّة التنفيذية والأمنيّة للعطلات والأعياد لضمان تسهيل حركة المواطنين، وتوفير كافة سبل الأمان والراحة والاستمتاع بأجواء العقبة الشتوية اللطيفة .

 

 

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