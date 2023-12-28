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الخميس، 28-12-2023 05:53 م

العقبة: ورشة عمل حول معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

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الوكيل الاخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، اليوم الخميس، ورشة عمل لمعايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتمّيز وانموذجها الجديد .

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وأكد الأمين العام المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور علي العجارمة خلال رعايته فعاليات الورشة حرص السلطة على اطلاع كوادرها على أهداف الجائزة ونموذجها الجديد للتميز ومفاهيمها ومعاييرها.

 

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