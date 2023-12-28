العقبة: ورشة عمل حول معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

الوكيل الاخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، اليوم الخميس، ورشة عمل لمعايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتمّيز وانموذجها الجديد .
وأكد الأمين العام المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور علي العجارمة خلال رعايته فعاليات الورشة حرص السلطة على اطلاع كوادرها على أهداف الجائزة ونموذجها الجديد للتميز ومفاهيمها ومعاييرها.
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