العقبة: ورشة عمل حول معايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

الوكيل الاخباري - نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز، اليوم الخميس، ورشة عمل لمعايير جائزة الملك عبدالله الثاني للتمّيز وانموذجها الجديد .

اضافة اعلان



وأكد الأمين العام المفوض المالي والإداري في السلطة الدكتور علي العجارمة خلال رعايته فعاليات الورشة حرص السلطة على اطلاع كوادرها على أهداف الجائزة ونموذجها الجديد للتميز ومفاهيمها ومعاييرها.