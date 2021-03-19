دعوة لاستغلال المدارس لاستيعاب حالات كورونا المتوسطة والخفيفة بالاردن

الوكيل الاخباري -

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اقترح مدير الشؤون الصحية في محافظة الزرقاء خليل الرواحنة، الجمعة، استغلال المدارس لاستيعاب مرضى فيروس كورونا المستجد من الحالات المتوسطة والخفيفة، وتزويد تلك المدارس بأسطوانات أكسجين.وقال الرواحنة لـ "المملكة" "إذا بقي الوباء والتفشي بهذه الحالة يجب البحث عن مواقع أخرى ... اقترحت على المسؤولين في الوزارة وعلى المحافظ استغلال المدارس للحالات المتوسطة والخفيفة مزودة بأسطوانات أكسجين".وطالب الرواحنة رئيس الوزراء باتخاذ قرار فوري بتعيين كوادر طبية في ظل وجود نقص شديد في الكوادر الطبية بشكل عام في وزارة الصحة.وتحدث عن مواجهة محافظة الزرقاء ضغطا متعلقا بإصابات فيروس كورونا المستجد الأمر الذي انعكس على مستشفى الزرقاء الحكومي وعلى مستشفى الأمير فيصل.