دورة تدريبية عن أمراض الأسماك

الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، والمنظمة العربية للتنمية دورة متقدمة بعنوان "الأمراض البكتيرية، الفطرية، والفيروسية التي تصيب أسماك المشط النيلي (البلطي)، وأسماك الكارب بأنواعه والجمبري الفانمي".



وأكد مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، أهمية هذه الدورة في بناء قدرات المزارعين والمرشدين والمهندسين الزراعيين الجدد حول أمراض الأسماك المختلفة التي تشكل تحديا واضحا لقطاع الأسماك.



وقال حداد إن تحدي ندرة المياه له انعكاس واضح على أمراض الأسماك، ما يتطلب من الجميع البحث عن حلول للأمراض البكتيرية والفيروسية والفطرية التي تصيب الأسماك، وطرق الوقاية منها.

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