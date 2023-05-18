ديب: لا يمكن التنبؤ بأسعار الذهب.. والمعدن الأصفر هو الملاذ الآمن لدى المستثمرين

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكد أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات سليم ديب أنه لا يمكن التنبؤ بالاتجاه الذي ستكون عليه أسعار الذهب على المدى المتوسط.وقال ديب لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب عادت للتداول تحت 2000 دولار للأونصة بسبب التذبذبات العالمية والأخبار الاقتصادية إلى جانب الاضطرابات التي تؤثر على قرارات المستثمرين.وأضاف أن آخر سعر للأونصة بلغ عالميا 1974 دولار، وجاء هذا النزول بسبب مخاوف المستثمرين من هبوط أكبر مما يضطرهم ذلك إلى البيع من أجل جني الأرباح والابتعاد عن الخسائر في هذه المرحلة.وأشار ديب إلى أن الذهب يبقى هو الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين بفضل قوته وصموده في وجه الاضطرابات المحيطة بالاقتصاد العالمي، لافتا إلى الذهب لا يفقد قيمته كثيرا بخلاف الاستثمارات الأخرى التي قد تتأثر بشكل كبير بالاضطرابات والظروف السياسية والاقتصادية.وبيّن أن الأسواق العالمية بانتظار مطلع حزيران المقبل حيث ستتضح الصورة بشكل أكبر حول أزمة سقف الدين الأمريكي التي لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الكونغرس والرئيس الأمريكي جو بايدن.وكانت تراجعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الخميس، وذلك في ظل صمود الدولار وبعدما أدى التفاؤل بشأن محادثات سقف الديون الأمريكية إلى تلاشي جاذبية المعدن الأصفر.