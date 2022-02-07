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الإثنين، 07-02-2022 07:47 م

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري يزور ديوان الخدمة المدنية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، اليوم الاثنين، مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الدكتور صالح الشيخ، والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة رسمية للديوان، سبل التعاون الثنائي بين الجهازين في مجال الإدارة وشؤون الوظيفة العامة والخدمة المدنية.

وضم الوفد المصري رئيس الإدارة المركزية لموازنة وظائف هيئات عامة أمل فاروق، ورئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية عادل عبدالحميد، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والترجمة نرمين جمال الدين، والمستشار الثقافي في السفارة المصرية بعمان شيرين شاهين . 

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