رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الكلية العسكرية الملكية

الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وحرصها على تطوير ورفع كفاءة خريجي الكلية العسكرية الملكية وبما ينعكس إيجاباً على مستوى وحدات وتشكيلات القوات المسلحة من خلال تسخير كافة الإمكانات الفنية والتدريبية واللوجستية لهم.



جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الثلاثاء، إلى الكلية العسكرية الملكية حيث كان في استقباله آمرها العميد الركن سفيان السليحات وعدد من ضباط الكلية.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه آمر الكلية عن سير الأمور التدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية التي تنفذها بما ينسجم مع رؤى وتطلعات القيادة العامة الساعية إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجاهزية لتلاميذها.



وبين اللواء الركن الحنيطي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والحفاظ على العلاقة المتينة القائمة بينهم، لتخريج جيل من الضباط القادة مزودين بالعلم والمعرفة، يتحلون بالوعي وقادرين على تحمل أمانة المسؤولية، وبما ينعكس إيجاباً على وحداتهم العسكرية مستقبلاً.

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