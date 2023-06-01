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الخميس، 01-06-2023 04:47 م

رينج روفر ستقل العروسين خلال الموكب الملكي

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الوكيل الاخباري - ستقل صاحب السمو ولي العهد الأمير الحسين والآنسة رجوة من قصر زهران، وصولاً لقصر الحسينية سيارة رينج روفر موديل 1984، وهي ذات السيارة التي تم تخصيصها للراحلة جلالة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في ذلك الوقت. وصنعت السيارة من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية “وود آندبيكيت”. واستخدم جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، والملكة إليزابيث السيارة حينها في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن.

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شركة “وود اند بيكيت” هي شركة متخصصة في تصنيع السيارات البريطانية بميزات فاخرة وفريدة من نوعها. وكانت سيارة رينج روفر ممدودة، مع سقف مقطوع لفتحها، وتم تنجيد مقاعدها بالجلد الأبيض بما في ذلك أربعة مقاعد كهربائية فردية من طراز “ريكارو”. وأطلق على السيارة اسم “شير روفر”.


وقد أدخلت السيارة إلى متحف السيارات الملكي في عام 2003 وبقيت في المتحف حتى أعيد تشغيلها لاستخدامها في حفل زفاف سمو ولي العهد. وتم تجديدها ميكانيكياً في الأردن مع إعادة طلاء وإعادة تصميم النوافذ الجانبية ومنطقة السقف للسماح بمشاهدة أفضل. وما زال المحرك الأصلي V8 للسيارة يعمل بسعة 3.5 لتر مع “كاربوريتر” مزدوج.


 




 

 


 

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