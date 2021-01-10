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الأحد، 10-01-2021 09:55 ص

زين تزوّد وزارة الصحة وفرق التقصّي الوبائي بخدمات الاتصالات والإنترنت المجانية

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الوكيل الاخباري - قدّمت شركة زين الأردن دعمها لوزارة الصحة الأردنية وفِرَق التقصّي الوبائي وذلك من خلال تزويدها بخدمات الاتصالات والإنترنت المجانية؛ لمواصلة دعم جهود الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المُستَجد والحد من انتشاره.

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وتمثّل الدعم بتقديم 396 خطوط مكالمات وإنترنت 4G مجانياً، بالإضافة إلى100 جهاز هاتف مُتنقّل، و30 جهاز راوتر؛ لتتمكّن فِرق التقصّي الوبائي من مواصلة أعمالها في إجراء التحريات والفحوصات، والكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتحديد المصابين والمخالطين بسرعة وكفاءة عاليتيين.


وتأتي مواصلة دعم شركة زين للقطاع الصحي والطبي ووزارة الصحة الأردنية؛ تماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة في مكافحة تفشّي فيروس كورونا، ولمؤازرة مبادرات وزارة الصحة الأردنية لمواجهة هذه الأزمة العالمية، وامتداداً لدورها الوطني والنابع من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الوطن.


 




 

 


 

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