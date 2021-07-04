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الأحد، 04-07-2021 07:53 م

سعد جابر يودع ​لاعبي الملاكمة المشاركين في الأولمبياد

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الوكيل الاخباري - ودع نائب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الملاكمة الدكتور سعد جابر اليوم الأحد، لاعبي منتخب الملاكمة الـ 5 المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا تفاؤله بقدرتهم على احراز نتائج جيدة للأردن في هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

ويغادر منتخب الملاكمة المكون من اللاعبين حسين عشيش وزياد عشيش وعبادة الكسبة وعدي الهنداوي ومحمد الوادي عمان يوم غد الإثنين، متوجها إلى روسيا لاقامة معسكر تدريبي قبل التوجه من هناك إلى اليابان للمشاركة في الأولمبياد الذي ينطلق يوم 23 الشهر الحالي.

وحرص جابر على زيارة المنتخب في مركز الاعداد الاولمبي، حيث تحدث معهم، وحفزهم على تحقيق نتائج جيدة في البطولة،وأكد جابر في حديثه للاعبين، ثقة الجميع بقدرتهم على العودة من طوكيو بالميداليات، متمنيا لهم التوفيق في معسكر روسيا ومن ثم المشاركة في الاولمبياد.

نائب رئيس الاتحاد وعقب وداع المنتخب، عقد مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، أشار فيه إلى الآمال الكبيرة التي يعلقها الأردنيون على نجوم الملاكمة خلال مشاركتهم المقبلة بالاولمبياد.

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وبين جابر أن تحقيق اية ميدالية أو انجاز في اولمبياد طوكيو، يشكل اثراءا للعبة الملاكمة، التي تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من الآلق.

 




 

 


 

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