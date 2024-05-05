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الأحد، 05-05-2024 11:51 م

مديرية الأمن العام تحذر وتهيب بالمواطنين من الحالة الجوية المتوقعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الأمن العام الى اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة، في ظل حالة عدم الاستقرار والمنخفض الجوي المتوقع اعتبارا من هذه الليلة وفجر يوم غد الاثنين. 

وحذرت مديرية الأمن العام من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية بسبب الأجواء المغبرة، والزخات الرعدية المتفرقة بين الحين والآخر والتي قد تؤدي إلى تشكل السيول بشكل مفاجئ في بعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة وامتدادها للمناطق الوسطى. 

ودعت مديرية الأمن العام، الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والربو والحساسية، الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة ، وتجنب السرعات العالية على الطرق.

 وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع الاتصال على هاتف الطوارئ  (911) إذا دعت الحاجة لذلك .

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وقالت الارصاد الجوية ان المملكة ستتأثر يوم الاثنين بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة وتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ودافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة وغائم جزئي إلى غائم احيانا وتهطل باذن الله تعالى زخات من المطر في شمال ووسط المملكة واجزاء من المناطق الشرقية مع احتمال ان تكون في اجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة.

 

 

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