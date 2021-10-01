سلطة وادي الأردن تواصل صيانة المرافق المائية استعدادا للشتاء

الوكيل الإخباري - واصلت سلطة وادي الأردن التابعة لوزارة المياه والري، الجمعة، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة للمرافق المائية في مناطق وادي الأردن ضمن خطة الاستعداد لموسم الشتاء.

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وتابعت كوادر مديرية الإسناد في سلطة وادي الأردن، بحسب بيان للسلطة، تنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف لمخارج عبارات تصريف مياه الأمطار لقناة الملك عبدالله الواقعة على مهرب كريمة الأوسط ومهرب وادي الكريمة في الأغوار الشمالية.

وقالت السلطة، إن تلك الإجراءات تأتي استكمالاً للجهود المتواصلة منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي في تنظيف المهارب ومجاري السيول والأودية، مشيرة إلى إتمام أعمال الصيانة والتنظيف لبعض مواقع عبارات قناة الملك عبدالله في منطقة فنوش، إضافة إلى فتح وتنظيف عبارة ومهرب الكريمًة ومهرب الفلاح وسط الكريمة من الجهة الغربية للقناة.



وأكدت السلطة أهمية تلك الإجراءات الهادفة إلى إدامة كافة المنشآت المائية والتأكد من كفاءتها، وتوفير مياه الري والشرب للأغراض والاستخدامات كافة للمزارعين، وحماية الوحدات الزراعية المجاورة لمجاري الأودية، ما يضمن انسياب المياه في مواسم الهطول المطري بشكل طبيعي.

