الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

9 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا في المملكة الجمعة

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

وفاة أردني وزوجته إثر حادث سير في السعودية

التعليم العالي يعلن معدلات تخصص الطب في الجامعات

سلطة وادي الأردن تواصل صيانة المرافق المائية استعدادا للشتاء

بيان هام من وزارة التعليم العالي بشأن معدلات القبول

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة، 01-10-2021 03:51 م

سلطة وادي الأردن تواصل صيانة المرافق المائية استعدادا للشتاء

وزارة المياه


الوكيل الإخباري - واصلت سلطة وادي الأردن التابعة لوزارة المياه والري، الجمعة، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة للمرافق المائية في مناطق وادي الأردن ضمن خطة الاستعداد لموسم الشتاء.

اضافة اعلان


وتابعت كوادر مديرية الإسناد في سلطة وادي الأردن، بحسب بيان للسلطة، تنفيذ أعمال الصيانة والتنظيف لمخارج عبارات تصريف مياه الأمطار لقناة الملك عبدالله الواقعة على مهرب كريمة الأوسط ومهرب وادي الكريمة في الأغوار الشمالية.
وقالت السلطة، إن تلك الإجراءات تأتي استكمالاً للجهود المتواصلة منذ بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي في تنظيف المهارب ومجاري السيول والأودية، مشيرة إلى إتمام أعمال الصيانة والتنظيف لبعض مواقع عبارات قناة الملك عبدالله في منطقة فنوش، إضافة إلى فتح وتنظيف عبارة ومهرب الكريمًة ومهرب الفلاح وسط الكريمة من الجهة الغربية للقناة.


وأكدت السلطة أهمية تلك الإجراءات الهادفة إلى إدامة كافة المنشآت المائية والتأكد من كفاءتها، وتوفير مياه الري والشرب للأغراض والاستخدامات كافة للمزارعين، وحماية الوحدات الزراعية المجاورة لمجاري الأودية، ما يضمن انسياب المياه في مواسم الهطول المطري بشكل طبيعي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920216125836986578148

ولي العهد للأردنيين : رفعتم معنوياتي بكلامكم الطيب

61571fd04c59b71bc4204b8d

رئيس وزراء اليونان: سحقنا شبكات تهريب المهاجرين

كورونا الوكيل

انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية الجمعة

9202128183238508226574

وفاة أردني وزوجته بحادث سير في السعودية تشعل مواقع التواصل

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية في التربية خلال يومين

الطب

التعليم العالي يعلن معدلات تخصص الطب في الجامعات

أخبار متعلقة
e

وزير الأشغال: خطة طوارئ خاصة لكل محافظة في فصل الشتاء

920fff55-a382-4f22-bff3-a767dc5736e4

خبير نفطي : الحكومة تتقاضى 55% من كل دينار يدفعه المواطن للبنزين

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء