الأوبئة ترجح اعتماد الجرعة المدعمة لكافة المواطنين قبل بدء الشتاء

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أكد استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن وزارة الصحة دعت لجنة الأوبئة لدراسة اعتماد الجرعة الثالثة المدعمة من لقاح كورونا في المملكة لدعم المناعة المجتمعية.

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وأضاف حجاوي لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أنه إذا تم اعتماد الجرعة الثالثة سيكون لكافة المواطنين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا و مضى على جرعتهم الثانية من 8-10 أشهر على الأقل.



وأشار إلى أن الجرعة الثالثة المدعمة ستكون من نفس نوع المطعوم الذي تلقاه الشخص واختياريا مرجحا اعتماد ذلك قبل بداية فصل الشتاء .



ودعا حجاوي المواطنين غير الملقحين إلى تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا ومن ثم الثانية للحد من انتشار المتحورات في المملكة.

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